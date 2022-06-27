Fox Business: США ждут «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов

Канал Fox Business прогнозирует сильный рост стоимости бензина в Соединённых Штатах из-за приближающегося сезона ураганов.

27 июня глава центра анализа энергетики США Том Клоза дал интервью местному телеканалу Fox Business, где сообщил, что население Штатов ожидает интенсивный рост стоимости автомобильного топлива на фоне климатических изменений.

По мнению эксперта, цены на бензин в США могут стать "апокалиптическими" во время наступления тропического сезона, который прогнозируется к августу.

Том Клоза уверен, что цены на бензин в американском государстве поднимутся выше пяти долларов за галон в связи с обрывом линий электропередач из-за ураганов и торнадо, что вызовет перебой в циркуляции электроэнергии по всей стране.