Президент Эквадора снизил цены на топливо, но народ это не устроило

С 13 июня по всей стране были мобилизованы тысячи демонстрантов из числа коренных народов, протестующих против роста стоимости жизни и требующих, в частности, снижения цен на топливо.

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил в воскресенье о снижении цен на топливо, но его стоимость оказалась выше, чем требуют протестующие.

«Я решил снизить цену на бензин на 10 центов за галлон (3,78 литра) и цену на дизельное топливо также на 10 центов за галлон», — заявил президент Эквадора в радио- и телеобращении.

Это снижение приведет к тому, что дизельное топливо будет стоить 1,80 доллара, а бензин 2,45 доллара, в то время как могущественная конфедерация коренных народов (Конайе), возглавившая протест, требует снижения цен на топливо соответственно до 1,50 и 2,10 доллара. Менее чем за год в нефтедобывающей стране дизельное топливо подорожало на 90%, а бензин — на 46%.

Президент Эквадора в этом конфликте выбрал силовую политику и предупредил протестующих о возмездии.

«Эквадорцы, которые стремятся к диалогу, найдут правительство с протянутой рукой. Те, кто стремится к хаосу, насилию и терроризму, найдут всю силу закона», — заверил президент Лассо, через несколько часов после возобновления в парламенте дебатов о его возможной отставке.

С 13 июня по всей стране были мобилизованы тысячи демонстрантов из числа коренных народов, протестующих против роста стоимости жизни и требующих, в частности, снижения цен на топливо.

По данным правозащитной неправительственной организации, в результате стычек между демонстрантами и полицией шесть человек погибли. По разным данным, пострадало около 500 человек: мирных жителей, полицейских и солдат.

Столица республики - Кито в значительной степени парализован, и доступ к нему заблокирован многочисленными блокпостами. Демонстранты дважды, в четверг и пятницу, пытались проникнуть в здание Национального собрания, откуда были отброшены полицией.

Добыча нефти в Эквадоре находится на критическом уровне и может прекратится в течение 48 часов, если протесты и блокады продолжатся, заявило в воскресенье министерство энергетики, заявив о снижении на сегодняшний день на 50% от нормы.