В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по долгам

По сообщению агентства Bloomberg в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долгам.

Это касается окончания льготного периода по выплате долга в государственных облигациях на сумму 100 миллионов долларов.

В случае неплатежа в крайний установленный срок это считается соббытием дефолта.

При этом в агенстве отметили, что на самом деле в России