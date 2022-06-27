В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по долгам

По сообщению агентства Bloomberg в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долгам.

Это касается окончания льготного периода по выплате долга в государственных облигациях на сумму 100 миллионов долларов.

В случае неплатежа в крайний установленный срок это считается соббытием дефолта.

При этом в агенстве отметили, что на самом деле в России

«дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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