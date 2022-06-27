В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по долгам
По сообщению агентства Bloomberg в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долгам.
Это касается окончания льготного периода по выплате долга в государственных облигациях на сумму 100 миллионов долларов.
В случае неплатежа в крайний установленный срок это считается соббытием дефолта.
При этом в агенстве отметили, что на самом деле в России
«дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».
Опубликовано: Андрей Авдей
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