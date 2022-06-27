Песков: Россию не смогут отключить от мирового интернета
Спецпредставитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россию невозможно отключить от глобальной сети интернет.
В ходе Петербургского международного экономического форума "ПМЭФ-2022" специальный представитель Путина по цифровизации Дмитрий Песков заявил о невозможности отключения России от глобального интернета в рамках санкций.
"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат", - констатировал Дмитрий Песков в ходе своего выступления.
При этом Песков выразил уверенность, что Россия сможет не только поддерживать существование своего суверенного интернет-пространства, но и обеспечит россиянам доступ к выходу в мировой интернет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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