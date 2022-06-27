CNN: США отправят Украине системы противоракетной обороны большой дальности
Издание CNN рассказало о намерениях Вашингтона отправить Украине собственные системы противоракетной обороны.
Американское новостное агентство CNN уведомляет, что правительство Соединённых Штатов приняло решение об отправке Киеву собственных систем противоракетной обороны средней и большой дальности действия.
По данным CNN, в Вашингтоне выразили готовность оказывать Украине поддержку до окончания российской спецоперации, а о поставках систем ПРО Киеву в Белом доме объявят уже на следующей неделе.
Примечательно, что всего днём ранее Владимир Зеленский вновь попросил коллективный Запад о поставках ВСУ систем противоздушной обороны в качестве альтернативы закрытию неба над Украиной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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