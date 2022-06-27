CNN: США поставят Украине передовые системы ПРО большой дальности

Американская администрация сообщила о поставках Соединёнными Штатами Америки для Украины улучшенных систем ПРО большой дальности.

Уполномоченное лицо из американской администрации, пожелавшее остаться анонимным, сообщило телеканалу CNN о намереньях Соединённых Штатов Америки отправить на Украину очередную военную помощь.

По словам информатора CNN в Киев в течение недели США отправят улучшенные системы противоракетной обороны дальнего действия и, скорее всего, боеприсы и контрбатарейные радары.

Напомним, что в Мадриде скоро стартует саммит НАТО на котором планируется обсудить дополнительные возможности помощи Украbне со стороны стран-участниц Североатлантического альянса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 