CNN: США поставят Украине передовые системы ПРО большой дальности
Американская администрация сообщила о поставках Соединёнными Штатами Америки для Украины улучшенных систем ПРО большой дальности.
Уполномоченное лицо из американской администрации, пожелавшее остаться анонимным, сообщило телеканалу CNN о намереньях Соединённых Штатов Америки отправить на Украину очередную военную помощь.
По словам информатора CNN в Киев в течение недели США отправят улучшенные системы противоракетной обороны дальнего действия и, скорее всего, боеприсы и контрбатарейные радары.
Напомним, что в Мадриде скоро стартует саммит НАТО на котором планируется обсудить дополнительные возможности помощи Украbне со стороны стран-участниц Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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