Эксперты предупредили о неожиданных и опасных болезнях, подстерегающих во время отдыха на море

Нежась на пляже, лакомясь морепродуктами или окунаясь в воду, нужно помнить о мерах предосторожности.

Вот он и наступил, долгожданный отпуск. Однако, кроме красивого загара, ожидания приключений отдых на море может и разочаровать неожиданной болезнью. Какие именно опасности подстерегают нас во время отдыха на море?

Врач Владимир Зайцев предостерег людей с насморком от купания в холодной воде или поедания холодных продуктов. Такие риски могут обернуться гайморитом или риносинуситом.

Хлебнув морской воды, можно заболеть галофилезом, - особенно в жару. Галофильные вибрионы также могут попасть в организм человека вместе с рыбой и морепродуктами, если они плохо промыты, не просолены, не обработаны.

Основные симптомы - понос и сильная боль в животе. Кроме того, поднимается температура и начинается интоксикация. Галофилез может привести к обезвоживанию, при подозрении на эту болезнь нужно сразу обратиться к врачу.

А вместе с плохо вымытыми фруктами в организм могут попасть энтеровирусы. Иногда инфекция протекает бессимптомно, но иногда очень быстро поднимается температура, тошнота, рвота, понос, однако затем проходит за несколько часов.

Если у ребенка поднялась температура и появился водянистый понос, скорее всего, он подхватил ротавирус. От момента заражения до появления симптомов проходит примерно двое суток. Госпитализация зачастую не нужна, однако желательно обратиться к врачу.

В странах с жарким, влажным климатом следует остерегаться амебиаза. Несоблюдение правил гигиены — гарантированный способ подхватить такую инфекцию. Амебы попадают в организм вместе с водой и едой, которые содержат зараженные человеческие фекалии.

Болезнь проявляется колитом, воспалением толстой кишки, поносом с примесями крови и слизи, ложными позывами в туалет. Нужно сразу же обратиться к врачу, самолечение здесь не поможет.