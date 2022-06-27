Осуждённая гражданка РФ Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко

Гражданка России София Сапега написала письмо на имя Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.

27 июня адвокат семьи гражданки РФ Софии Сапеги сообщил, что приговорённая к шести годам колонии общего режима в Беларуси Сапега написала письмо с просьбой о помиловании на имя Александра Лукашенко.

По данным адвоката девушки, письмо было передано администрации колонии, которая в дальнейшем должна перенаправить его президенту Беларуси для ознакомления.

Информатор британского телеканала BBC утверждает, что Сапега попросит о переводе в тюрьму России для дальнейшего отбывания срока в случае, если Александр Лукашенко откажет ей в помиловании.