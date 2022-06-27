В парламенте Донецкой Народной Республики допустили отмену смертной казни после трибунала
В ДНР нашли законный способ отменить смертные приговоры для военных преступников, но только после окончания боевых действий на Донбассе
Глава комитета по уголовному и административному законодательству НС ДНР Елена Шишкина считает, что таким законодательным инструментом станет трибунал.
Как сообщила Шишкина вопрос о введении моратория на смертную казнь в ДНР поднимают регулярно и политики и общественники.
В надежде республики войти в состав России лежит также желание руководствоваться в дальнейшем антикриминальным законодательством РФ, в частности Уголовным Кодексом.
«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания»,— добавила Елена Шишкина.
Напомним, что первыми приговоренными к смертной казни в ДНР стали иностранные наемники из Великобритании и Марокко. Их по приговору Верховного суда могут расстрелять. Но до 9 июля они еще могут обжаловать приговор и направить прошение о помиловании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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