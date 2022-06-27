NU: голландцы отправляют котов в зоогостиницы, а украинцев в приюты

Голландцы боятся оставлять украинских беженцев одних дома, поэтому сдают их в муниципальные приюты.

По информации нидерландской газеты NU, жители Голландии на период отпусков не хотят оставлять свои дома украинским беженцам. Местные власти уже начали подготавливать приюты для радушного приёма граждан Украины.

Один из принявших в своём доме беженцев рассказал издательству о том, что планирует отправить свою кошку в зоогостиницу, а своего украинского беженца в приют, после чего сам отправится на отдых, ведь такова, по его словам, суровая реальность.

Примечательно, что жители Бельгии недавно высказали свои недовольства касательно поведения по отношению к бельгийцам граждан Украины, которые пьянствуют и ведут себя крайне неуважительно.