В украинском университете на смену русскому пришёл польский язык

В украинском университете в целях "оптимизации учебного процесса" русский язык заменили на польский.

В Харьковском национальном университете ликвидирована кафедра русского языка и литературы.

По заверениям руководства университете это сделано в целях оптимизации учебного процесса.

Вместо нее будет создана кафедра славянской филологии с приглашёнием  польских преподавателей.

Кстати, и работа кафедры будет посвящена изучению польской литературы.

Вопрос по поводу остальной части славянской филологии, кроме польской, остаётся открытым.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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