В украинском университете на смену русскому пришёл польский язык
В украинском университете в целях "оптимизации учебного процесса" русский язык заменили на польский.
В Харьковском национальном университете ликвидирована кафедра русского языка и литературы.
По заверениям руководства университете это сделано в целях оптимизации учебного процесса.
Вместо нее будет создана кафедра славянской филологии с приглашёнием польских преподавателей.
Кстати, и работа кафедры будет посвящена изучению польской литературы.
Вопрос по поводу остальной части славянской филологии, кроме польской, остаётся открытым.
Опубликовано: Андрей Авдей
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