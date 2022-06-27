В украинском университете на смену русскому пришёл польский язык

Тяжелобольной Юдашкин в московском парке: высохшему модельеру тяжело ходить

Известный российский модельер Валентин Юдашкин не первый год борется с онкологией. Вид появившегося мэтра в парке "Зарядье" напугал окружающих. Они с супругой решили прогуляться по Москве.

Подробнее...