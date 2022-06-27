В Канаде обнаружили мумифицированного мамонтёнка
В CNN сообщили, как сообщению правительства Юкона, 21 июня рабочими на золотом прииске Клондайк был обнаружен мумифицированный детёныш шерстистого мамонта.
Как уточняется, найденный мамонтёнок является особью женского пола, во взрослом возрасте его рост примерно мог составить до 3,96 метров в плече.
Старейшинами общины народов, проживающих вдоль реки Юкон, было принято решение назвать находку Нун чо га, что в переводе "большой детёныш животного".
На данный момент махмонтёнок является одним из самых более-менее сохранившихся шерстистых мамонтов в Северной Америке.
Животное предположительно вымерло во время ледникового периода, это приблизительно 30 000 лет назад.
Опубликовано: Тарас Медведев
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