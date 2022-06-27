Ушел из жизни звезда "Экипажа" актер Юрий Горобец

Об этом сообщили его коллеги из московского театра им. Пушкина. Артисту было 90 лет, он до последнего служил во МХАТЕ.

Актер Юрий Горобец умер 27 июня, ему было 90 лет. Об этом сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на сайт театра им. Пушкина.

Зрители помнят российского артиста по ролям в таких лентах, как "Экипаж", "Приходите завтра".

Юрий Васильевич до последних дней служил в МХАТе им. Горького. А в театру им.Пушкина ранее отдал свыше 10 лет своей биографии.

Юрия Горобец родился в городе Орджоникидзе. В школьные годы он ходил в городской драмкружок, где смог избавиться от заикания, которое приобрел во время войны.

В 1955 году после окончания ГИТИСе Горобец служил в театре им. Волкова в Ярославле, затем в Одесском русском драмтеатре. Позже - в московском театре им.Пушкина и МХАТЕ.