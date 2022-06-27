Эрдоган: действия России на Украине неправильны, но закономерны
Советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил о закономерности действий российской армии на Украине.
Личный советник Эрдогана Ибрагим Калын со ссылкой на президента Турции утверждает, что действия НАТО и стран коллективного Запада сделали российскую военную спецоперацию на Украине неизбежной и закономерной.
По мнению Калына, Североатлантический альянс наращивал своё влияние у границ России, завлекая в свои ряды Украину, чем угрожал Москве.
При этом Эрдоган Калын отметил, что Турция по-прежнему осуждает действия армии России на территории Украины и поддерживает суверенитет украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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