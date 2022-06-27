Эрдоган: действия России на Украине неправильны, но закономерны

Советник Эрдогана Ибрагим Калын заявил о закономерности действий российской армии на Украине.

Личный советник Эрдогана Ибрагим Калын со ссылкой на президента Турции утверждает, что действия НАТО и стран коллективного Запада сделали российскую военную спецоперацию на Украине неизбежной и закономерной.

По мнению Калына, Североатлантический альянс наращивал своё влияние у границ России, завлекая в свои ряды Украину, чем угрожал Москве.

При этом Эрдоган Калын отметил, что Турция по-прежнему осуждает действия армии России на территории Украины и поддерживает суверенитет украинского государства.