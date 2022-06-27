Телеведущая Юлия Барановская едва не погибла на Мальдивах

Она решила поплавать с гигантскими скатами, и в итоге чуть не пошла ко дну, спасти звезду удалось только чудом.

Юлия Барановская чуть не погибла на Мальдивах. Это случилось год назад, но рассказать о случившемся телеведущая решилась только сейчас.

В один из дней Юлия отправилась в лагуну с гигатскими скатами, и нырнула там с маской.

По словам ведущей, скатов было не менее ста. Они кружили рядом, играли, но она стала задыхаться.

"Меня душили слезы, вода попала в трубку, а через нее в рот, и дышать я не могла, но и всплыть тоже», — цитирует Барановскую "Экспресс Газета" со ссылкой на «Телепрограмму».

Ведущую тогда спасли дежурившие неподалеку сотрудники отеля. Мать троих детей призналась, что эта история заставила ее переосмыслить жизнь и по-новому взглянуть на многие вещи.

Мальдивы, несмотря на инцидент, остаются одним из любимых мест отдыха звезды. В январе нынешнего года она вновь поехала туда на отдых, и не одна, а с красавцем, в котором папарацци узнали фотографа Алексея Сызганова.