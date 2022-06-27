Телеведущая Юлия Барановская едва не погибла на Мальдивах
Она решила поплавать с гигантскими скатами, и в итоге чуть не пошла ко дну, спасти звезду удалось только чудом.
Юлия Барановская чуть не погибла на Мальдивах. Это случилось год назад, но рассказать о случившемся телеведущая решилась только сейчас.
В один из дней Юлия отправилась в лагуну с гигатскими скатами, и нырнула там с маской.
По словам ведущей, скатов было не менее ста. Они кружили рядом, играли, но она стала задыхаться.
"Меня душили слезы, вода попала в трубку, а через нее в рот, и дышать я не могла, но и всплыть тоже», — цитирует Барановскую "Экспресс Газета" со ссылкой на «Телепрограмму».
Ведущую тогда спасли дежурившие неподалеку сотрудники отеля. Мать троих детей призналась, что эта история заставила ее переосмыслить жизнь и по-новому взглянуть на многие вещи.
Мальдивы, несмотря на инцидент, остаются одним из любимых мест отдыха звезды. В январе нынешнего года она вновь поехала туда на отдых, и не одна, а с красавцем, в котором папарацци узнали фотографа Алексея Сызганова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Лукашенко распереживался за автобусы МАЗ, которые якобы горят в Санкт-Петербурге
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен
Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина