Пока президент Франции позирует на G7, сектор грузоперевозок забастовал по всей стране

Работники сектора автомобильных перевозок Франции мобилизуются к действию минимум на 20 предприятиях в понедельник, 27 июня.

Все федерации транспортных профсоюзов призывают к национальному движению протеста с требованием повышения заработной платы на автомобильном транспорте.

«Кризис в области здравоохранения высветил важность транспортной деятельности, которую правительство даже объявило общественно полезной. Но это признание не привело к переговорам о заработной плате или условиях труда», — заявили профсоюзы CFDT, CGT, FO, CFTC и CFE-CGC в совместном пресс-релизе.

Забастовка началась на рассвете в понедельник. По данным Le Parisien , к ней присоединились работники двадцати промышленных объектов.

«Пострадают все регионы, но мы не хотим беспокоить автомобилистов», — сказал Патрик Блез, генеральный секретарь FGTE Route CFDT, первого профсоюза в этой профессии, газете Иль-де-Франс.

Речь идет о Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Ренне, Нанте, Лилле или даже Меце.

«Мы собираемся заблокировать крупных операторов: перевозки грузов, пассажиров, логистику, перевозку денежных средств…», — заверил Тьерри Дуэн, президент CFTC-Transports.

Профсоюзы призывают к «безоговорочному открытию обязательных ежегодных переговоров во всех секторах автомобильного транспорта, чтобы справиться с галопирующей и экспоненциальной инфляцией, острой нехваткой работников из-за отсутствия привлекательности во всех секторах и снижением покупательской способности сотрудников, которая «тает, как снег на солнце»», отметили профсоюзы.

«Это только первый день», — предупреждает Патрис Клос, глава FO Transports: «Если нас не услышат, правительство должно знать, что с октября мы продолжим более длительные действия», — сообщил он на Franceinfo.

Таким образом, назрел новый социальный кризис назревает в секторе транспорта, у которого еще нет назначенного министра в правительстве Элизабет Борн.