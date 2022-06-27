Die Welt: Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку

Журналисты немецкой газеты Die Welt рассказали о новой западне, которую Владимир Путин создал для государств коллективного Запада.

27 германское информационное агентство Die Welt сообщило, что правительство Боливии ищет добытчиков лития на территории собственного государства, поскольку большие залежи данного ресурса в стране остаются неосвоенными.

По мнению публицистов Welt, Россия может выступить разработчиком боливийских месторождений лития, который широко используется в производстве электромобилей, пользующихся большой популярностью в странах Европы и США.

Источники издания Die Welt утверждают, что если Россия станет монополистов в сфере по продаже лития, то западные державы станут зависимы от Москвы не только в области нефти, газа, и угля.