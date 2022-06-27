Welt: Германия боится новой ловушки Путина

Die Welt заявили об уверенности Германии в подготовке Путиным новой сырьевой ловушки для Запада.

Влиятельная немецкая газета Die Welt заявила об опасениях Германии касательно перспективы сотрудничества Боливии и Российской Федерации, что может привести к опасности возникновения новой сырьевой зависимости стран западного мира от РФ.

"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики",- написал в своей статье немецкий журналист.

Автор издательства Welt отмечает, что если России получится наладить сотрудничество с Боливией, то у Запада появится зависимость не только от российского газа и нефти, но и от лития, который необходим для производства электромобилей.