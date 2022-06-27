Галыгин заменит Маслякова на КВН, как надолго

Игру, запланированную на 28 июня в 1/8 финала Высшей лиги КВН, проведет Вадим Галыгин, говорится в сообщении на ресурсе клуба.

Это четвертая игра в сезоне и она пройдет традиционно в ММЦ «Планета КВН».

За выход вследующий круг поборются три команды. Это прежде всего новички клуба "Поэтессы" из Питера, "Столик" из Новосибирского региона и столичный "Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова", а также известные уже зрителю команды "Город N" (Челябинск) и "Полуостров" (Симферополь).

80-летний Масляков еще в феврале подхватил коронавирус и по этой причине его заменили члены жюри КВН, известные артисты и шоу-мены.

Первые две игры сезона вели Нагиев и Хрусталев, а затем в конце февраля с началом СВО Первый канал – отложил съемки.

По заявлению пресс-службы клуба три оставшиеся игра 1/8-й пройдут 24, 28 и 30 июня. Одну из них проведет уже сам Александр Васильевич, его здоровью ничего не угрожает.