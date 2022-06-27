Жители Нидерландов высылают украинцев в приюты наряду с животными

Голландская газета NU.nl утверждает, что жители Нидерландов отправляют украинцев в приюты на фоне летних отпусков.

27 июня местное нидерландское интернет-издание NU.nl сообщило, что жители страны начали сдавать граждан Украины в приюты во время собственных летних отпусков.

По данным NU.nl, это связано с нежеланием голландцев оставлять украинцев одних в своих домах, поскольку граждане Нидерландов опасаются стереотипов о предрасположенности представителей украинской нации к криминалитету.

Также в журнале NU.nl подчеркнули, что голландцы летом сдают кошек в зооприюты, что фактически ставит украинцев и представителей семейства кошачьих на одну ступень по правам и возможностям в Нидерландах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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