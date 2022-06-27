Британия угрожает России войной если к британским наемникам будет применена высшая мера наказания
В случае, если наемники из Британии будут казнены в ДНР, возможно начало военный действий между Великобританией и Россией.
Английское издания Express заявило, что если британские наёмники, задержанные в ходе специальной операции и приговорённые к высшей мере наказания, будут казнены, то очень возможно начало боевых действий между Лондоно и Москвой.
В ответ заместитель председателя Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил:
Во-первых, никто не имеет права вмешиваться в действие суденой системы другого государства, а во-вторых, подобные заявления абсолютно никчемны и реальной смысловой нагрузки не несут.
Опубликовано: Андрей Авдей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Лукашенко распереживался за автобусы МАЗ, которые якобы горят в Санкт-Петербурге
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен
Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина