В случае, если наемники из Британии будут казнены в ДНР, возможно начало военный действий между Великобританией и Россией.

Английское издания Express заявило, что если британские наёмники, задержанные в ходе специальной операции и приговорённые к высшей мере наказания, будут казнены, то очень возможно начало боевых действий между Лондоно и Москвой.

В ответ заместитель председателя Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил:

Во-первых, никто не имеет права вмешиваться в действие суденой системы другого государства, а во-вторых, подобные заявления абсолютно никчемны и реальной смысловой нагрузки не несут.