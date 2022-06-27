Игорь Додон: Молдова стала пешкой Запада в борьбе с Россией
Бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал свою страну втянутой в политические игры Евросоюза.
Экс-глава Молдовы Игорь Додон объяснил получение статуса кандидата в Евросоюз республикой тем, что Запад стремится использовать ее в борьбе против России.
Он отмечает, что Запад стремится совсем не к экономической поддержке Молдовы.
По его словам, доказательством намерений Евросоюза в отношении Молдавии является то, что ее признали кандидатом без проведения необходимых реформ.
Додон опасается, что в республике будут проведены политические эксперименты, а государство полностью рассорится с восточными партнерами или потеряет территориальную целостность.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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