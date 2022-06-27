Скандал в королевстве: принц Чарльз получил от шейха Катара чемодан с 1 млн. евро

Ранее аналогичную сумму от экс премьер-министра и бывшего главы МИД Катара принц Чарльз получил от королевского бакалейщика Fortnum & Mason.

73-летний сын королевы Британии Елизаветы II Принц Чарльз оказался в центре громкого скандала. Как выяснилось, он в течение 5 лет принимал миллионные суммы от политика из Катара, имеющего неоднозначную репутацию.

Представитель королевского семейства получил от катарского миллионера, 64-летнего шейха Хамада бен Джассим бен Джабер Аль Тани чемодан с деньгами.

Как уточняет Космополитен смо ссылкой на мировые СМИ, катарский чиновник пожертвовал на благотворительную деятельность Чарльза 1 миллион евро.

Ранее аналогичную сумму от экс- премьер-министра и бывшего главы МИД Катара принц Чарльз получил от королевского бакалейщика Fortnum & Mason. С 2001 по 2015 годы шейх передал ему для благотворительного 3 миллиона евро наличными.

А в 2015-м году бакалейщик лично передал деньги во время частной встречи со старшим сыном английской королевы в его лондонской резиденции Кларенс-Хаус.

Хамад бен Джассим бен Джабер Аль Тани - довольно спорная фигура. Он не скрывает, что в период его премьерства Катар, «возможно», финансировал сирийское отделение «Аль-Каиды» без его ведома.

Он также имеет титул "человека, который купил Лондон" после того, как приобрел сеть магазинов Harrods, The Shard и Олимпийскую деревню.

Наличные, переданные им принцу, собраны частным банком Coutts, в числе клиентов которого есть и королева. Их перевели на счета благотворительного фонда принца Уэльского.