Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Министерство финансов Грузии сообщило, что руководство страны вынуждено закрыть все государственные границы с Россией.
27 июня пресс-служба грузинского Министерства финансов сообщила, что Грузия вынужденно закрывает все свои сухопутные границы с Россией. При этом в Минфине Грузии подчеркнули, что закрытие границ с РФ происходит на временной основе.
В грузинском финансовом ведомстве заявили, что официальный причиной для перекрытия госграниц страны с Россией послужила активизация дождей.
Напомним, что накануне в Симферополе ввели режим чрезвычайного положения из-за дождей высокой интенсивности, которые могут спровоцировать наводнения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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