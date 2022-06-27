Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей

Министерство финансов Грузии сообщило, что руководство страны вынуждено закрыть все государственные границы с Россией.

27 июня пресс-служба грузинского Министерства финансов сообщила, что Грузия вынужденно закрывает все свои сухопутные границы с Россией. При этом в Минфине Грузии подчеркнули, что закрытие границ с РФ происходит на временной основе.

В грузинском финансовом ведомстве заявили, что официальный причиной для перекрытия госграниц страны с Россией послужила активизация дождей.

Напомним, что накануне в Симферополе ввели режим чрезвычайного положения из-за дождей высокой интенсивности, которые могут спровоцировать наводнения.