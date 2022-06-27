Дочь Михаила Кокшенова из-за обманщика потеряла жилье и бизнес, и сейчас вынуждена работать за копейки
Алиса, доверившись знакомому, попала в беду и лишилась практически всего, ей с большим трудом приходится выживать.
Внебрачная дочь Михаила Кокшенова не любит быть в центре внимания общественности. Ранее в передаче "За гранью" на НТВ после смерти знаменитого отца она уточнила, что не видела его 18 лет и не собирается претендовать на его имущество.
А недавно рассказала о себе шокирующую историю. Два года назад Алиса приобрела в кредит автомобиль. Чтобы без потерь его выплачивать, женщина решила сдавать ее в аренду.
Знакомый Алисы узнал об этом и стал первым и последним ее клиентом. В определенный момент он перестал выплачивать ей аренду и поступающие штрафы. Затем и вовсе исчез.
Кокшенова обратилась за помощью в полицию, обманщика поймали, однако сразу отпустили. В итоге, чтобы выплачивать кредит, Алисе пришлось продать квартиру и бизнес, найти другую работу.
Сейчас она работает продавцом, а проживает в частном доме, который находится в аварийном состоянии.
Женщина обратилась за помощью к правозащитникам, они уже написали письмо прокурору Московской области.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Лукашенко распереживался за автобусы МАЗ, которые якобы горят в Санкт-Петербурге
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен
Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина