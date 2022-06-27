Дочь Михаила Кокшенова из-за обманщика потеряла жилье и бизнес, и сейчас вынуждена работать за копейки

Алиса, доверившись знакомому, попала в беду и лишилась практически всего, ей с большим трудом приходится выживать.

Внебрачная дочь Михаила Кокшенова не любит быть в центре внимания общественности. Ранее в передаче "За гранью" на НТВ после смерти знаменитого отца она уточнила, что не видела его 18 лет и не собирается претендовать на его имущество.

А недавно рассказала о себе шокирующую историю. Два года назад Алиса приобрела в кредит автомобиль. Чтобы без потерь его выплачивать, женщина решила сдавать ее в аренду.

Знакомый Алисы узнал об этом и стал первым и последним ее клиентом. В определенный момент он перестал выплачивать ей аренду и поступающие штрафы. Затем и вовсе исчез.

Кокшенова обратилась за помощью в полицию, обманщика поймали, однако сразу отпустили. В итоге, чтобы выплачивать кредит, Алисе пришлось продать квартиру и бизнес, найти другую работу.

Сейчас она работает продавцом, а проживает в частном доме, который находится в аварийном состоянии.

Женщина обратилась за помощью к правозащитникам, они уже написали письмо прокурору Московской области.