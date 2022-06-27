Daily Mirror: в Шри-Ланке закончились запасы топлива

Британский таблоид Daily Mirror сообщил о том, что в Шри-Ланке закончились все имеющиеся запасы топлива.

27 июня из публикации новостного издательства The Daily Mirror стало известно о том, что в Шри-Ланке запасов топлива не хватит даже на сутки и пополнить их невозможно. Бензин на острове фактически закончился.

Согласно имеющейся информации Шри-Ланка не может закупить бензин за границей из-за долга одной из крупнейших местных нефтегазовых компаний страны, который составляет около 700 миллионов долларов, и отсутствия денег.

Напомним, что по сообщению премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе экономика государства полностью «рухнула» из-за дефицита топлива, продовольственных товаров и электроэнергии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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