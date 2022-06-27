Выставка уничтоженной в ходе спецоперации российской техники в Варшаве - фейк
Выставка якобы уничтоженной российской техники, организованная в Варшаве - это фейк
В историческом центре Варшавы проходит выставка уничтоженной российской военной техники, доставленной из Украины.
По замыслу организаторов, выставка должна вселить надежду на победу украинского оружия.
Тем более, что мирным полякам представлены подбитые и обгоревшие образцы основного танка вооруженных сил России - Т-72Б, 152-мм САУ "Мста-С".
Правда, организаторы забыли уточнить две существенные детали:
- основным танком ВС России является Т-90 "Владимир" в различных модификациях, а вот Т64 и Т72 как раз являются основными украинскими танками,
- на вооружении армии Украины находилось около 40 САУ "Мста-С", многие из которых были уничтожены еще в 2014-м году.
А если обратить внимание, что на технике нет никаких отличительных знаков, то доказать, что полякам демонстрируется именно российская, практически нереально. И ошибочные заявления организаторов заставляют думать, что техника, с большой долей вероятности, как раз украинская.
Поэтому многие наблюдатели склоняются к тому, что это, скорее всего, очередной пропагандистский фейк.
Опубликовано: Андрей Авдей
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