Ксении Собчак посоветовали чистить зубы, прежде чем говорить

Журналистка Катя Гордон посоветовала Ксении Собчак прежде, чем говорить, почистить зубы

Скандал произошел после того, как бывшая светская львица Собчак стала активно рекламировать некий курс "Метод Собчак".

Однако многими этот курс, да и сами попытки болгеров выступать в роли наставников вызвали насмешку.

Так, блогер и журналист Елене Блиновская с насмешкой назвала эти потуги "инфоцыганщиной" и осудила блогеров, занимающихся пободным.

Естественно, Собчак в своем стиле выплеснула ушат оскорблений в адрес Блиновской, назвав ту и мелкой сошкой и так далее, и тому подобное. На что Катя Гордон посоветовала Ксении:

«В следующий раз, когда откроешь рот на Блиновскую — почисть зубы. Некрасиво как-то с твоим «Методом» вышло»

а затем добавила: