Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что украинские войска будут совершать теракты в России.

27 июня директор внешней разведке при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью международной газете Financial Times, где публично заявил, что украинские шпионы планируют совершить серию терактов и диверсий на территории России.

По мнению Буданова, подобная диверсионная деятельность ВСУ станет эффективным ответом Москве на начало российской спецоперации в Украине.

Примечательно, что днём ранее Кирилл Буданов заверил мировую общественность в наступлении перелома в боевых действиях на Украине ближе к августу. Высокопоставленный разведчик уверен, что тогда украинские солдаты начнут показывать значимые результаты на Херсонском направлении.