Visegrad 24: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за угрозы войны с Россией

Издание Visegrad 24 сообщило, что Польша планирует увеличить свою армию до 400 тысяч человек из-за угрозы боевых действий.

По данным журналистов Visegrad 24, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что власти собираются увеличить с 150 тысяч до 400 тысяч человек.

Кроме того польское руководство собирается приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, 250 тяжелых танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, восемь ЗКР Patriot и 32 истребителя F-35.

Эти меры нужны для того, чтобы сопротивляться «российской угрозе».

Накануне глава польской Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что боевую группу НАТО желательно разместить на территории Польши.