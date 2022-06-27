Грузия закрыла границу с Россией: в чем причина

С сегодняшнего дня из-за проливных дождей Грузия закрыла сухопутную границу с Россией

Ограничение касается сухопутного таможенного пункта пропуска в Казбеги, где из-за обильных ливней стало невозможно обеспечивать процедуры ввоза-вывоза товаров, а также процедуры таможенного оформления физических лиц.

Снятие ограничение станет возможным после окончания дождений и приведения инфраструктуры пропускного пункта в порядок.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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