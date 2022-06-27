New York Times: чиновники из ЮАР прибыли в Ист-Лондон для расследования загадочных смертей подростков

The New York Times рассказала о прибытии высокопоставленных чиновников на юго-восточное побережье ЮАР в Ист-Лондон для продолжения попыток установить причину загадочной смерти подростков.

По информации американского издательства The New York Times трагедия произошедшая 26 июня в одном из клубов ЮАР превратилась в настоящую загадку, для раскрытия которой сегодня, 27 июня, в Ист-Лондон приехали высокопоставленные чиновники.

По неизвестным причинам в одном из популярных клубов Ист-Лондона были обнаружены 22 тела мёртвых подростков без видимых повреждений. Точную причину смерти старшеклассников не удалось установить.

Примечательно, что согласно заявлению TimesLIVE министр по делам полиции ЮАР Нати Мтетва заплакал у здания местного морга, когда прибыл туда для осмотра тел погибших при загадочных обстоятельствах подростков.