New York Times: чиновники из ЮАР прибыли в Ист-Лондон для расследования загадочных смертей подростков
The New York Times рассказала о прибытии высокопоставленных чиновников на юго-восточное побережье ЮАР в Ист-Лондон для продолжения попыток установить причину загадочной смерти подростков.
По информации американского издательства The New York Times трагедия произошедшая 26 июня в одном из клубов ЮАР превратилась в настоящую загадку, для раскрытия которой сегодня, 27 июня, в Ист-Лондон приехали высокопоставленные чиновники.
По неизвестным причинам в одном из популярных клубов Ист-Лондона были обнаружены 22 тела мёртвых подростков без видимых повреждений. Точную причину смерти старшеклассников не удалось установить.
Примечательно, что согласно заявлению TimesLIVE министр по делам полиции ЮАР Нати Мтетва заплакал у здания местного морга, когда прибыл туда для осмотра тел погибших при загадочных обстоятельствах подростков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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