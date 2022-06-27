Украина разорвала два соглашения с Россией об ядерной безопасности

Правительство Украины вышло из ряда российско-украинских соглашений в сфере ядерной безопасности.

27 июня правительство Украины ратифицировало поправки к действующим законопроектам, приняв решение о выходе из двух пунктов соглашений с Россией о ядерной безопасности. К текущему моменту неизвестно, о каких пунктах идёт речь.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский анонсировал выход Украины из Будапештского меморандума, допустив разработку ядерного оружия в Киеве.

Владимир Путин утверждает, что Россия не может допустить появления ядерного оружия на Украине, однако такая перспектива является реальной.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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