Президент Молдавии Майя Санду приехала в Киев для встречи с Зеленским

Утром понедельника молдавский президент Майя Санду прибыла на Украину для очных переговоров с Владимиром Зеленским.

27 июня ряд отечественных и зарубежных информационных агентств сообщил о том, что президент Молдавии Майя Санду, которая заявляла о намерениях вскоре посетить Украину, уже находится в Киеве с рабочим визитом.

Известно, что Санду приехала в украинскую столицу для личных переговоров с Владимиром Зеленским за закрытыми дверями. По данным информаторов, Майя Санду намерена выразить поддержку Кишинёва в адрес официального Киева.

Также Санду хочет поговорить с Зеленским о потенциальной возможности военной агрессии соседних государств в отношении Молдавии и Приднестровья.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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