Президент Молдавии Майя Санду приехала в Киев для встречи с Зеленским
Утром понедельника молдавский президент Майя Санду прибыла на Украину для очных переговоров с Владимиром Зеленским.
27 июня ряд отечественных и зарубежных информационных агентств сообщил о том, что президент Молдавии Майя Санду, которая заявляла о намерениях вскоре посетить Украину, уже находится в Киеве с рабочим визитом.
Известно, что Санду приехала в украинскую столицу для личных переговоров с Владимиром Зеленским за закрытыми дверями. По данным информаторов, Майя Санду намерена выразить поддержку Кишинёва в адрес официального Киева.
Также Санду хочет поговорить с Зеленским о потенциальной возможности военной агрессии соседних государств в отношении Молдавии и Приднестровья.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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