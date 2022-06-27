РБК: Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за кубометр

Издание РБК сообщило о росте стоимости фьючерсов на газ в Европе на лондонской бирже ICE.

Журналисты РБК передают, что 27 июня на Лондонской бирже произошел скачок стоимости газа до 1500 долларов и снижение ее до 1450 долларов.

Фьючерсы по индексу площадки TTF на тысячу кубометров газа стоили около 1450 долларов при открытии сессии в понедельник.

Это почти на 4% выше чем стоимость в пятницу, которая была равна 1395 долларов.

Всего за несколько минут цены подскочили до 1504 долларов, а затем снизились до 1450 долларов.

С начала весны цены на газ в Европе сильно меняются. Рекордная стоимость фьючерсов на тысячу кубометров газа составляла 3892 долларов. она была зафиксирована 7 марта.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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