Эксперты рассказали, как из сорняков приготовить эффективное удобрение

Оно содержит питательные вещества в доступной для огородных культур форме и многие виды полезных микроорганизмов.

Зеленую жидкую подкормку для огорода можно готовить из сорняков. Этот настой содержит как питательные вещества в доступной для растений форме, так и многие виды полезных микроорганизмов, улучшающих свойства грунта и способствующих ее оздоровлению.

Но состав микроэлементов и микроорганизмов напрямую зависит от исходных материалов, времени настаивания и температуры.

К примеру, люцерна и горчица извлекают из глубины нескольких метров фосфор и накапливают его в своей листве. А одуванчик - достает из земли кальций.

Для приготовления жидкого зеленого удобрения прекрасно подходят крапива, которая накапливает много калия, железа, азота. Отличное удобрение получается также из одуванчика, мокрицы, лопуха.

Чтобы приготовить зеленую "бродилку", нужно на две трети заполнить емкость измельченной зеленой массой, залить теплой водой. Бочку нужно разместить на солнечном месте, чтобы поддерживать теплый градус.

Спустя пару дней содержимое емкости начнет бродить, его нужно перемешать. Можно добавить в раствор золы (1-2 л) либо коровяка (1,5 кг) на 10 л.

Через неделю удобрение потемнеет и станет готово к употреблению. Перед подкормкой его нужно развести из расчета 1:10.

Оставшуюся зеленую массу можно вновь залить водой, чтобы приготовить новую порцию удобрения.