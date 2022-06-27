Украина расторгла соглашение о ядерной безопасности с Россией
Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила о расторжении двух соглашений о ядерной безопасности с Российской Федерацией.
27 июня на официальном сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины появилась информация о подписании приказа от 24 июня 2022 года главным госинспектором по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым согласно которому Украина разрывает существующие соглашения в области ядерной безопасности с РФ.
Россия и Украина заключали два международных договора о использовании ядерной энергии в мирных целях в 1996 году в Вене и в 2002 году в Москве, которые успешно выполнялись до решения украинской стороны денонсировать их.
Напомним, что в апреле 2022 года Госатомрегулирование Украины начало процедуру отмены ядерных соглашений между Киевом и Москвой, после подачи соответствующего прошения МИД Украины и Министерство защиты окружающей среды и ресурсов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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