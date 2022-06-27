Аллегрову выгнали со сцены в Рыбинске по причине нежелания певицы исполнять старые хиты

Известную российскую певицу Ирину Аллегрову попросили со сцены в российском городе Рыбинске. Причиной послужило нежелание артистки исполнять свои хиты.

Известную российскую певицу Ирину Аллегрову выгнали со сцены, когда та выступала в рамках концерта в Рыбинске. Причиной для этого послужило нежелание поп- исполнительницы петь давно полюбившиеся россиянам песни.

Аллегрова выбрала для концерта новые композиции, которые не нашли отклика в сердцах слушателей. По этой причине исполнительницу прогнали со сцены, не дав исполнить все запланитрованные песни.

О данном скандале в своих соцсетях поведала известная российская поэтесса Лариса Рубальская. Инциндент знаменитость прокомментировала так:

Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи!

К слову, Рубальская автор таких песен певицы, как "Транзитный пассажир", "Угонщица", "Ключи". Также известная поэтесса писала слова песен и многим другим российским знаменитостям.

Среди них Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Николай Караченцев, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Алёна Апина,Татьяна Овсиенко, Алсу, Николай Басков, Александр Буйнов и многие другие.

Юзеры отнеслись к ситуации по-разному. Одни поддержали слушателей, которые хотели услышать любимые песни, другие призвали проявлять уважение к звезде российской сцены, принимая её выбор.