Аллегрову выгнали со сцены в Рыбинске по причине нежелания певицы исполнять старые хиты
Известную российскую певицу Ирину Аллегрову попросили со сцены в российском городе Рыбинске. Причиной послужило нежелание артистки исполнять свои хиты.
Известную российскую певицу Ирину Аллегрову выгнали со сцены, когда та выступала в рамках концерта в Рыбинске. Причиной для этого послужило нежелание поп- исполнительницы петь давно полюбившиеся россиянам песни.
Аллегрова выбрала для концерта новые композиции, которые не нашли отклика в сердцах слушателей. По этой причине исполнительницу прогнали со сцены, не дав исполнить все запланитрованные песни.
О данном скандале в своих соцсетях поведала известная российская поэтесса Лариса Рубальская. Инциндент знаменитость прокомментировала так:
Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи!
К слову, Рубальская автор таких песен певицы, как "Транзитный пассажир", "Угонщица", "Ключи". Также известная поэтесса писала слова песен и многим другим российским знаменитостям.
Среди них Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Николай Караченцев, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Алёна Апина,Татьяна Овсиенко, Алсу, Николай Басков, Александр Буйнов и многие другие.
Юзеры отнеслись к ситуации по-разному. Одни поддержали слушателей, которые хотели услышать любимые песни, другие призвали проявлять уважение к звезде российской сцены, принимая её выбор.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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