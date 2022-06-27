Украинские телеграмм-каналы: россияне воруют в магазинах кофе, подсыпая вместо него гречку
По сообщениям украинский каналов телеграмм россияне воруют в магазинах растворимый кофе, вместо него подсыпая гречку
В качестве подтверждения авторы выложили видео, которое сразу же вызвало много вопросов.
Во-первых, на заднем фоне слышно, что говорят не на русском языке.
Во-вторых, рядом с кофе стоит минеральная вода Tassay, которая отсутствует на российских прилавках.
И, наконец, третье - это видео под заголовком "Вор заменил в банке кофе на гречку" ранее было опубликовано на интернете-портале Казахстана QYZYQ.
Поэтому сама навость - очередная пропагадна украинских агитаторов.
Опубликовано: Андрей Авдей
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