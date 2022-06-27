Телекритик Николай Горбашев расказал, когда на экраны выйдет 8-й сезон сериала "Сваты"
Съемки продолжения любимой ленты начнутся в конце нынешнего года, но некоторых знакомых героев там не будет.
Телекритик Николай Горбашев рассказал, что съемки 8-го сезона телесериала "сваты" стартуют уже в конце 2022 года. А премьера фильма запланирована на осень 2023-го.
При этом эксперт пока не знает, где именно будут проходить съемки. Но он приоткрыл тайну сюжетной линии и актерского состава.
Горбашев уточнил: скорее всего, в новом сезоне главный упор будет сделан на младших внуках главных герове - двойняшках Никите и Виктории.
А некоторых привычных героев зрители больше не увидят. В частности, не будет сниматься Анна Кошмал (Женя Ковалева), Марина Сердешнюк (Катя Беркович), Евгений Капорин (Леха), Александр Феклистов (Сан Саныч Бероович). От съемок отказалась также Людмила Артемьева (Ольга Ковалева).
К слову, героиня Артемьевой не появлялась и в седьмом сезоне. артистка пояснила, что съемки сильно затянулись, что мешает ее работе над другими проектами.
В разное время сериал покинули и другие артисты - к примеру, Татьяна Васильева и Николай Добрынин. По словам Добрынина, ему надоело, что другие персонажи над ним постоянно насмехаются.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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