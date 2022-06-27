Игра престолов на рынке электромобилей: Volkswagen стремиться лишить Tesla статуса лидера в производства электрокаров
Руководство немецкого концерна планирует представить новый электрический лимузин AERO для китайского рынка. Новинка призвана пошатнуть позиции Tesla в борьбе за лидерство на рынке электрокаров.
Руководство Volkswagen анонсировало выход концепта своего первого электрического лимузина AERO уже 27 ноября. Новинка ориентирована на рынок Китая.
Планируется, что четырёхдверный электромобиль будет востребован у представителей и среднего и высшего класса в Китае.
Серийное производство и продажи на крупнейшем автомобильном рынке планеты начнётся уже во второй половине 2023 году. Дебют AERO в Китае был запланирован на апрель. Однако из-за вспышки Covid-19 автосалон в Пекине был перенесён.
Адаптированная модель для рынков Европы и Америки будет представлена в 2023 году. Собирать AERO будут на заводе в немецком городе Эмдене.
Руководство концерна не скрывает лидерских амбиций своей компании.
К 2025 году мы превзойдём Tesla и станем ведущей компанией по производству электромобилей! - заявил Герберт Дисс, генеральный директор Volkswagen
Стоит отметить, что побороться есть за что. Рынок электромобилей постоянно растёт. Только за прошлый год продажи в Китае увеличились втрое.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей