Игра престолов на рынке электромобилей: Volkswagen стремиться лишить Tesla статуса лидера в производства электрокаров

Руководство немецкого концерна планирует представить новый электрический лимузин AERO для китайского рынка. Новинка призвана пошатнуть позиции Tesla в борьбе за лидерство на рынке электрокаров.

Руководство Volkswagen анонсировало выход концепта своего первого электрического лимузина AERO уже 27 ноября. Новинка ориентирована на рынок Китая.

Планируется, что четырёхдверный электромобиль будет востребован у представителей и среднего и высшего класса в Китае.

Серийное производство и продажи на крупнейшем автомобильном рынке планеты начнётся уже во второй половине 2023 году. Дебют AERO в Китае был запланирован на апрель. Однако из-за вспышки Covid-19 автосалон в Пекине был перенесён.

Адаптированная модель для рынков Европы и Америки будет представлена в 2023 году. Собирать AERO будут на заводе в немецком городе Эмдене.

Руководство концерна не скрывает лидерских амбиций своей компании.

К 2025 году мы превзойдём Tesla и станем ведущей компанией по производству электромобилей! - заявил Герберт Дисс, генеральный директор Volkswagen

Стоит отметить, что побороться есть за что. Рынок электромобилей постоянно растёт. Только за прошлый год продажи в Китае увеличились втрое.