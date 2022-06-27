Минэкономики Грузии: санкционная российская нефть останется в порту Батуми

Министр экономики Леван Давиташвили сообщил о намерениях Грузии заблокировать российскую нефть находящуюся в порту Батуми.

В понедельник, 27 июня, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили подтвердил факт блокировки в порту Батуми нефтяного танкера, который попал под западные антироссийские санкции.

Давиташвили рассказал, что на борту корабля находится российская нефть оформленная на одну из компаний попавших под действие санкций стран Запада введенных против Российской Федерации.

Помимо этого он обратил внимание на то, что Грузия всегда выполняла договорённости по санкциям против РФ, поэтому данный случай не является исключением из правил и судно под флагом Турции так и останется пришвартованным в порту Батуми.