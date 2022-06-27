Проблемы в работе Беларусбанка: недоступен интернет-банкинг, техническая поддержка отключена

В работе крупнейшего банка Беларуси, Беларусбанка возникли, проблемы, причины выяснить не удается, техподдержка недоступна

По информации пользователей, около полудня стал недоступен интернет-банкинг Беларусбанка.

Также некоторые сообщают, что невозможно провести платежи в инфокиосках, снять наличные и оплатить покупку в магазине.

При этом на официальном интернет портале банка нет никакой информации, а службы поддержки по номерам 147 и 281-84-31 недоступны.

Работает только виртуальный консультант, который на любой вопрос предоставляет информацию о том, как узнать реквизиты, транзитный счёт и код банка.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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