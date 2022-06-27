Проблемы в работе Беларусбанка: недоступен интернет-банкинг, техническая поддержка отключена
В работе крупнейшего банка Беларуси, Беларусбанка возникли, проблемы, причины выяснить не удается, техподдержка недоступна
По информации пользователей, около полудня стал недоступен интернет-банкинг Беларусбанка.
Также некоторые сообщают, что невозможно провести платежи в инфокиосках, снять наличные и оплатить покупку в магазине.
При этом на официальном интернет портале банка нет никакой информации, а службы поддержки по номерам 147 и 281-84-31 недоступны.
Работает только виртуальный консультант, который на любой вопрос предоставляет информацию о том, как узнать реквизиты, транзитный счёт и код банка.
Опубликовано: Андрей Авдей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей