РИА Новости: Депутат Госдумы РФ Морозов предостерег США от поставок систем ПРО Украине

Агентство РИА Новости передало слова депутата Госдумы России Морозова по поводу последствий поставок системы ПРО Киеву.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на депутата от «Единой России» Олега Морозова анонсировали удары по логистическим пунктам Украины в случае поставок ПРО из США.

Морозов говорит, что поставки системы противоракетной обороны Киеву вынудит Москву наносить удары по маршрутам доставки оборудования и пунктам их развёртывания.

Накануне СМИ со ссылкой на офис американского президента сообщили о намерениях поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности.

Он добавил, что американское ПРО малоэффективно против новых российских ракет.