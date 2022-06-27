Минэкономики Грузии сообщило о блокировке нефти из РФ в Батуми из-за санкций

Глава Министерства экономики Грузии Леван Давиташвили утверждает, что порт Батуми не пропустит российскую нефть.

Днём понедельника глава Министерства экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что в портах Батуми заблокированы грузы с российской нефтью, и их дальнейший пропуск в пункты доставки осуществляться не будет.

По словам Давиташвили, Грузия намерена заблокировать поставки российской нефти в рамках санкций, введённых против Москвы Евросоюзом ранее.

Примечательно, что после решения правительства Литвы заблокировать транзит товаров в Калининградскую область многие российские политики заявили, что ответ Москвы на подобную агрессию Вильнюса может носить не дипломатический характер.