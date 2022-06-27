Опытные дачники уточнили, когда надо удалять нижние листья у помидоров

Такая процедура способствует более быстрому покраснению плодов томатов и увеличению урожайности.

Томаты давно прижились на грядке, на них стали появляться плоды. Встает вопрос: когда надо удалить нижние листья? Как провести эту процедуру правильно?

Если листья здоровые, не повреждены вредителями, нужно максимально их сохранить. На высокорослых сортах для хорошего урожая нужно, чтобы осталось не менее 12 листов.

Первый и второй настоящие листы рекомендуется удалить тогда, когда размер плодов на первой кисти достигнет 3-4 см в диаметре. Одновременно срезать всю зелень не нужно, потому что в это время листья работают на укрупнение плодов.

Удаление первых нижних листьев в первую очередь нужно для хорошей проветриваемости нижней части растения.

Когда начинают созревать первые плоды, надо убрать ниже первой кисти все листья. Желательно при этом оставить один лист сверху либо снизу кисти.

Такая процедура способствует более быстрому покраснению плодов томатов.

Вторую кисть ( а она к моменту созревания первой обычно наливается) тоже надо немного приоткрыть. То есть, убрать притеняющий помидоры лист второй кисти.

После полного сбора помидоров на первой кисти надо удалить все листья - снизу до второй. В дальнейшем - срезать их в такой же последовательности.