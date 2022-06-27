Песков: заявления Bloomberg о наступлении дефолта в России неправомерны

Дмитрий Песков прокомментировал новую публикацию издания Bloomberg, которое сообщило о наступлении дефолта в российской экономике.

Днём 27 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал оценку новости американской газеты Bloomberg, которая сообщила об объявлении России дефолта из-за невыплаты ста миллионов долларов по госдолгу.

По словам Пескова, подобные заявления журналистов из Соединённых Штатов неправомерны, поскольку Россия выполнила свои долговые обязательства в иностранной валюте ещё в мае.

Также Дмитрий Песков утверждает, что тот факт, что российские выплаты по суверенному долгу не довели до западных инвесторов-получателей не является личной проблемой Москвы.