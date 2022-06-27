В России произошел дефолт — впервые с 1918 года

Информацию о дефолте России по суверенным долговым обязательствам, номинированным в иностранной валюте, распространило новостное агентство Bloomberg.

Согласно появившимся сообщениям, в воскресенье, 26 июня истек последний срок погашения обязательств в сумме 100 миллионов долларов США. Речь идет о просроченном платеже (срок его погашения ранее был пролонгирован), который Россия должна была осуществить ранее, но не смогла этого сделать по причине ввода антироссийских санкций.

Как отмечает Bloomberg, дефолт в России зафиксирован впервые с 1918 года. По мнению журналистов информационного агентства, данный факт превращает Россию в политического, финансового и экономического изгоя. Подчеркивается, что российские банки отрезаны от мировой финансовой системы, а около половины золотовалютных резервов страны — заморожено.

Несмотря на это, данный дефолт носит скорее символический характер — и это признают даже журналисты Bloomberg. Агентство пишет, что на жизни рядовых россиян это событие никак не отразится. Дело в том, что у России вовсе не является банкротом: у страны достаточно финансовых ресурсов для обслуживания своих долговых обязательств, а проблема лишь в том, что из-за западных санкций Москва лишилась технической возможности осуществлять переводы в иностранных валютах.

В связи с этим Кремль объявил о том, что в дальнейшем будет платить по своим внешним долгам, сумма которых составляет 40 миллиардов долларов США, в российских рублях — по причине преград, искусственно созданных Западом.