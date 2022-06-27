Минобрнауки РФ: дипломы российских ВУЗов будут признавать за рубежом
Министр науки РФ Валерий Фальков заявил о признании зарубежными странами дипломов ВУЗов России вне зависимости от участия в Болонском процессе.
Сегодня, 27 июня 2022 года, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков во время своего выступления в Государственной Думе заявил о том, что дипломы высших учреждений образования РФ будут признаваться во всём мире.
По его словам, вопрос признания дипломов об окончании ВУЗов международными дипломатами не членством в Болонском процессе, а посредством заключения специальных межправительственных соглашений.
Помимо этого Валерий Фальков на сегодняшнем заседании Государственной Думы рассказал о текущем состоянии и возможных перспективах развития высшей школы в Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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