Песков назвал ожидаемым решение Литвы запретить транзит в Калининград

27 июня Дмитрий Песков заявил о предсказуемости правительства Литвы, запретившего транзит товаров в Калининградскую область.

Днём понедельника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение администрации Вильнюса запретить транзит грузов с товарами в Калининградскую область России через территорию Литвы.

По словам Пескова, подобное решение Литвы было ожидаемым для Москвы, поскольку литовские политики давно неприкрыто ведут откровенно недружественную политику по отношению к РФ.

Примечательно, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение литовского истеблишмента по Калининграду прямым объявлением войны России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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