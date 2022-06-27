Песков назвал ожидаемым решение Литвы запретить транзит в Калининград

Песков отказался признать, что в России произошел дефолт

Пресс-секретарь президента Путина заявил, что очередной платеж по долговым обязательствам в иностранной валюте Россия совершила еще в мае, а то, что деньги не дошли до получателей — «не наши проблемы».

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