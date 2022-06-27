Песков назвал ожидаемым решение Литвы запретить транзит в Калининград
27 июня Дмитрий Песков заявил о предсказуемости правительства Литвы, запретившего транзит товаров в Калининградскую область.
Днём понедельника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение администрации Вильнюса запретить транзит грузов с товарами в Калининградскую область России через территорию Литвы.
По словам Пескова, подобное решение Литвы было ожидаемым для Москвы, поскольку литовские политики давно неприкрыто ведут откровенно недружественную политику по отношению к РФ.
Примечательно, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение литовского истеблишмента по Калининграду прямым объявлением войны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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